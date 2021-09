Hockey  - Un geste raciste sous enquête en Ukraine

Il n’y a malheureusement pas que sur les terrains de football que l’on peut voir ce genre de comportement. Le championnat ukrainien de hockey sur glace est actuellement au cœur d’un scandale, après le geste déplacé de l’attaquant de Kremenchuk Andrei Deniskin. Ce dernier a fait semblant de peler et manger une banane devant Jalen Smereck, joueur afro-américain du HC Donbass.

«Une attaque contre les valeurs de notre sport»

Depuis, l’affaire fait grand bruit, à tel point que la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a dû intervenir. «l’IIHF condamne avec fermeté le geste d’Andri Denyskin. Il n’y a pas de place pour ce comportement raciste et antisportif, que ce soit dans le sport ou en société. C’est une attaque directe contre les valeurs de notre sport, et nous allons faire en sorte que ce comportement soit sanctionné de manière appropriée», a fait savoir la Fédération via un communiqué.