Basketball – Un geste technique qui se transforme… en faute technique

RJ Melendez en plein vol s’est accroché au cercle du panier. Dans le but de ne pas se blesser et pas de chambrer ses adversaires.

En plein «March Madness», les rencontres de NCAA focalisent l’attention des amateurs de basket US. Une confrontation de 16e de finale entre l’Illinois (No 4) et Houston (No 5) a donné lieu à une scène énormément commentée.