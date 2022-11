Coupe du monde: Un Ghana chirurgical bat la Corée du Sud

Décidément, cette fin de deuxième tour n'est pas celle des gardiens de but. Après la fête de tirs entre la Serbie et le Cameroun dans la poule G (3-3), la rencontre entre le Ghana et la Corée du Sud a vu les derniers remparts être à la peine. A la 69e minute de jeu, six tirs cadrés avaient été répertoriés et cinq goals garnissaient déjà le tableau d'affichage! Le seul arrêt de la partie jusqu'ici, réussi par le St-Gallois Lawrence Ati-Zigi à la 53e, n'avait de loin pas été le plus facile de sa carrière... Il a toutefois décidé du score final.