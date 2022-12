Mur de conteneurs démonté à la frontière États-Unis – Mexique

Migrants aux États-Unis : Un gigantesque mur de conteneurs sera démonté à la frontière avec le Mexique

Dans l’État de l’Arizona, plus de 900 conteneurs avaient été posés pour empêcher les migrants de passer. L’effet n’étant pas atteint et le gouverneur ayant fini son mandat, il doit s’en débarrasser.

La justification avancée pour le démantèlement est «de prévenir les dommages causés aux terres et aux ressources».

C’est un mur formé de kilomètres de conteneurs, s’étirant entre les États-Unis et le Mexique, défigurant un paysage naturel magnifique, dans une région dont la biodiversité est une des plus riches d’Amérique du Nord. Au terme d’un combat judiciaire, cette barrière rudimentaire, assemblage de parallélépipèdes métalliques, va être démantelée.

En tout, pas moins de 915 conteneurs ont été empilés et mis bout à bout, comme des dominos géants, dans une vallée au cœur de la forêt nationale de Coronado, une zone fédérale protégée qui sert d’habitat à des espèces menacées, comme les ocelots et les jaguars. L’idée d’utiliser ces conteneurs maritimes en partie rouillés pour former un mur de 6,4 kilomètres émane des services du gouverneur républicain de l’État de l’Arizona, Doug Ducey.