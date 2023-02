Un gitan expert des arnaques de luxe a nouveau condamné à Genève

Genève : Un expert des arnaques de luxe à nouveau condamné

Un maître de l’escroquerie de luxe a été épinglé pour la deuxième fois au bout du lac. L’homme, surnommé le gitan des palaces, a été condamné à quatre ans et demi de prison, mardi. Il a été reconnu coupable d’escroquerie par métier, de brigandage et de mise en danger de la vie d’autrui, relate la « Tribune de Genève ». Les faits remontent à l’été 2021.

Avec l’aide de sa compagne et de son neveu, il a grugé un Genevois, en lui remettant 200’000 faux euros contre 250’000 francs et un bracelet Cartier à 12’000 francs. Prise d’un doute après l’échange, la victime s’est agrippée à la voiture des malfrats et s’est fait traîner sur plusieurs mètres, avant de tomber lourdement et de se blesser. Le prévenu avait également volé la montre Vacheron Constantin et plusieurs milliers de francs à un étudiant français. Avant cela, il avait écopé de 30 mois de prison pour une arnaque aux faux billets à l’hôtel Président Wilson en 2018.