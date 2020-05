Chine

Un glacier de Hongkong propose le parfum gaz lacrymogène

En mémoire des manifestations de 2019, le gaz lacrymogène fait partie des nouveaux parfums chez un glacier de Hongkong. L’ingrédient principal est le poivre noir.

Le propriétaire du magasin a testé différents ingrédients, dont le wasabi et la moutarde, afin de reproduire le goût de gaz lacrymogène. Et c’est finalement le poivre noir qui s’est le plus rapproché des «lacrymos» avec ses effets irritants pour la gorge.

«Nous faisons rôtir puis nous broyons des grains de poivre noir entiers et nous les transformons en gelato, à l’italienne. C’est un peu chaud, mais nous mettons l’accent sur son arrière-goût, qui est une sensation d’irritation dans la gorge. On a l’impression de respirer du gaz lacrymogène», a expliqué le propriétaire, âgé de 31 ans, au Evening Standard.

Comme un flash-back

Une cliente ayant participé aux manifestations de 2019 a déclaré à un média local: «Cela a le goût des gaz lacrymogènes. On a du mal à respirer au début et c'est vraiment piquant et irritant. Cela me donne envie de boire beaucoup d'eau immédiatement. [...] C'est comme un flashback qui me rappelle combien j'ai souffert dans les manifestations et que je ne dois pas l'oublier.»