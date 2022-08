Un alpiniste disparu depuis 1990 identifié

Zermatt (VS) : Un glacier libère les ossements d’un alpiniste disparu depuis 1990

Le 26 juillet dernier, des alpinistes avaient découvert des restes humains et plusieurs pièces d’équipement sur le glacier du Stockji, situé près de Zermatt (VS). La police cantonale valaisanne annonce ce lundi qu’une analyse de l’ADN a permis d’identifier un alpiniste allemand de 27 ans qui avait disparu en 1990.

Dans son communiqué, la police cantonale valaisanne explique que le recul des glaciers – conséquence du réchauffement climatique – «fait apparaître de plus en plus d’alpinistes dont les disparitions datent de plusieurs décennies»: au début du mois d’août, le glacier d’Aletsch a rendu des débris d’un avion crashé en 1968. Et quelques jours plus tard, le glacier Chessjen, dans la région de Saas Fee (VS), a aussi libéré une dépouille dont on ne connaissait pas l’identité.