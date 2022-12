Grisons : Un glissement de terrain ravage une route cantonale

La route a été entièrement recouverte de rochers et de boue.

Un important glissement de terrain a enseveli ce matin vers 6h30 la route cantonale entre Castaneda et Buseno, dans la vallée de Calanca (GR). Selon «Tio/20 Minuti», aucun bilan officiel n’a encore été communiqué. On ne sait pas si l’éboulement a fait des blessés.

Les pompiers et la police cantonale des Grisons sont sur place pour évaluer la situation et planifier les travaux de remise en état de la route. La chaussée a subi d’importants dégâts. Les gros blocs de roche qui sont tombés au sol ont traversé la glissière de sécurité et ont détruit le bitume.