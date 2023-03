Brésil : Un glissement de terrain en Amazonie fait au moins huit morts

Après de fortes pluies dans la région de Manaus, au Brésil, un pan de colline s’est effondré dans un quartier populaire, emportant plus d’une dizaine de maisons. Les recherches se poursuivent.

«À Manaus, nous avons plus de mille zones comme celle-là, bâties à flanc de colline, dont 62 à haut risque», a souligné le maire David Almeida, promettant des investissements dans la prévention de catastrophes naturelles.

Huit personnes, dont quatre enfants, sont mortes lors d’un glissement de terrain après de fortes pluies à Manaus, dans le nord du Brésil, ont annoncé, lundi, les autorités locales, tandis que les pompiers poursuivent les recherches dans les décombres de maisons ensevelies. «Trois personnes ont été secourues en vie, et huit corps ont été retrouvés, quatre adultes et quatre enfants. Les recherches vont se poursuivre tout au long de la journée», a expliqué le bureau du gouverneur de l’Etat d’Amazonas, dont Manaus est la capitale.

Selon la mairie, au moins onze maisons ont été ensevelies sous la coulée de boue, dans le quartier populaire de Jorge Teixeira, bâti à flanc de colline dans l’ouest de la plus grande métropole d’Amazonie. «Il y a encore la possibilité que des personnes soient portées disparues, c’est pourquoi nous continuons les recherches, jusqu’à ce que nous ayons la certitude qu’il n’y ait plus personne» sous les décombres, a dit le colonel Orleilso Ximenes Muniz, commandant des pompiers de l’Amazonas. Selon lui, 74 habitants du quartier ont dû être évacués.

«C’est un lieu difficile d’accès, et les secouristes ont reçu l’aide de tout le quartier dans la recherche de disparus», a indiqué le gouverneur Wilson Lima. «À Manaus, nous avons plus de mille zones comme celle-là, bâties à flanc de colline, dont 62 à haut risque», a souligné le maire David Almeida, promettant des investissements dans la prévention de catastrophes naturelles.

Neuf millions et demi de Brésiliens exposés aux risques

En février, des glissements de terrain causés par des précipitations record ont fait au moins 65 morts dans une région littorale de l’État de São Paulo. Au Brésil, 9,5 millions de personnes vivent dans des zones exposées aux risques d’inondations et de glissements de terrain. Les experts mettent en cause les effets du changement climatique et une urbanisation incontrôlée.