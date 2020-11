Littérature : Un Goncourt pas comme les autres remis lundi

Le plus célèbre prix de la littérature française sera attribué lundi dans un contexte évidemment particulier en raison de la pandémie.

Le Prix Goncourt, le plus prestigieux de la littérature française, est remis lundi, de même que le prix Renaudot, à l’issue d’une édition qui restera dans les mémoires comme peu ordinaire.

«Le restaurant Drouant qui, traditionnellement, accueille toute l’année les réunions de l’Académie Goncourt et sert d’écrin en novembre à la proclamation du Prix Goncourt puis à celle du prix Renaudot, est fermé pour raisons sanitaires», écrit le jury du Goncourt dans un communiqué.

«On est vraiment consterné de ne pas avoir notre cher Drouant: ça fait quand même plus de 100 ans qu’on se réunit chez Drouant pour décerner le Goncourt. Enfin bref, c’est comme ça! Mais c’est tristounet», a affirmé sur RTL vendredi le président de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

Pour remporter le chèque symbolique de 10 euros du Goncourt, quatre romans sont finalistes, sans favori clair. «Dans cette rentrée il y a eu 500 écrivains qui ont publié des textes (…) On est quatre finalistes, donc on voit bien qu’il y a eu beaucoup de blessés», relevait un de ces quatre auteurs, Hervé Le Tellier, sur France Culture.

Invitée surprise camerounaise

L’invitée surprise de cette sélection est la Camerounaise Djaïli Amadou Amal, avec «Les Impatientes» (éditions Emmanuelle Colas). Ce roman sur le mariage forcé et la polygamie était d’abord paru au Cameroun en 2017, sous une forme légèrement différente et un autre titre, «Munyal».

Hervé Le Tellier, avec «L’Anomalie» (Gallimard), a la particularité d’être dans la dernière sélection du Goncourt et du Renaudot. Ce qui ne lui garantit en rien de remporter au moins l’un des deux prix.

Le Renaudot, quant à lui, remet deux prix, celui du roman, pour lequel il a six finalistes, et celui de l’essai, où il reste trois titres dans la dernière sélection.

Dynamique changée

Délibérer par écrans interposés, non plus en «présentiel» comme on le dit en 2020, a vraisemblablement changé la dynamique.