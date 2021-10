Sports nautiques : Un gondolier suspendu pour dopage

À Venise, on ne rigole pas avec la prise de substances illicites. Renato Busetto, régulièrement placé sur les podiums des courses de gondoles, vient d’écoper de 13 mois de suspension à la suite d’un contrôle positif au cannabis.

La municipalité de Venise a suspendu le gondolier Renato Busetto pour 13 mois et annulé sa deuxième place dans la Régate historique de la Cité des Doges après un test positif au cannabis, rapportent les journaux locaux.

La compétition a lieu chaque année en septembre sur le Grand Canal de Venise, où différents types de bateaux s’affrontent, dont les «gondolini» à deux rames – des bateaux plus légers et plus rapides que les «gondoles» traditionnelles –, sur lesquels les frères Busetto concouraient.