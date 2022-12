Viège (VS): Un gouffre à milliards se cache sous la décharge polluée de Lonza

Lonza a investi un milliard de francs pour son site à Viège (photo) et un demi-milliard à Stein (AG) en 2022.

Nettoyer les déchets toxiques sur une surface de 40 terrains de football, au volume comparable à 1000 piscines olympiques. Le projet d’assainissement de la décharge de Gamsenried, entre Viège et Brigue (VS), est bel et bien «pharaonique», assume le groupe pharmaceutique bâlois Lonza, qui se donne un demi-siècle pour boucler l’opération de décontamination.