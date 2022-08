Chili : Un gouffre sème le trouble dans une communauté minière

Près de Tierra Amarilla, le terrain s’est effondré sous une route. Le maire de la commune chilienne critique l’attitude de la compagnie minière.

La terre s’est effondrée à Tierra Amarilla, suscitant les pires craintes aux habitants. REUTERS

Un énorme trou inquiète les autorités et la population d’une petite ville du Chili. Apparue samedi, sur la localité de Tierra Amarilla, dans le désert de l’Atacama, la cavité a un diamètre d’au moins 25 mètres.

Le Service national de géologie et des mines a immédiatement bloqué tous les accès à la zone. Le plus préoccupant, c’est que le trou est très proche d’habitations et d’un centre de santé.

Ce gouffre se trouve «à l'intérieur de la propriété de la grande société minière Candelaria, dans sa mine d'Alcaparrosa. Sa profondeur n'a pas encore été établie», a expliqué le maire de Tierra Amarilla, Cristóbal Zuñiga, sur le site web de la radio ADN. «C'est sur la propriété de la société minière, mais elle n'a pas un bon périmètre de protection, nous le lui avons fait savoir. Il y a un groupe de gardes postés à l'entrée de la route qui a été coupée par le gouffre. Mais si cela se passait autour de la rivière, une personne pourrait très bien arriver au moment de l’accident. Et c'est une grande préoccupation pour nous!»

L’édile en a remis une couche. «Cela s'est produit dans une propriété agricole, mais notre plus grande crainte, aujourd'hui, est que cela puisse se produire dans un lieu habité, dans une rue, dans une école... Le gouvernement, le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin) et cette entreprise doivent prendre leurs responsabilités et enquêter rapidement sur ce qui s'est passé. Sernageomin doit se secouer, se ressaisir et déterminer si l’accident est lié à l'activité minière ou à la nature!»

Détonations régulières

Cristóbal Zúñiga semble avoir une opinion bien arrêtée sur les responsables de l’effondrement du sol. «Nous subissons quotidiennement de fortes détonations, à 8h, à 15h et à 19h, ces secousses ont détruit nos maisons, nos rues et, aujourd'hui, le sol. Nous pensons qu'il y a une activité minière sous les villes. Cela n'a jamais été clarifié et c'est aux autorités compétentes de contrôler cela.»

Les dommages infligés au sol inquiètent le maire de Tierra Amarilla. Il exige qu’il soit mis un terme à l'utilisation des eaux souterraines par ces entreprises minières, comme Candelaria, «qui a été condamnée à une amende par le tribunal de l'environnement. Ce sont des choses qu’on laisse passer à un moment, mais aujourd'hui, ils passent la facture et la population est touchée».