Burkina Faso : Un gouvernement nommé par la junte pour diriger la transition

Le nouveau chef de l’État burkinabè, le lieutenant-colonel Damiba a nommé samedi un gouvernement pour diriger la période de transition, fixée à trois ans.

Des leaders de la société civile et des syndicats dont Lionel Bilgo (Éducation nationale et alphabétisation) et Bassolma Bazié (Fonction publique) font également leur entrée dans le gouvernement. Six femmes figurent dans ce gouvernement, dont Olivia Rouamba à qui échoit le portefeuille des Affaires étrangères. Jeudi, Albert Ouédraogo, un universitaire de 53 ans, avait été nommé premier ministre.