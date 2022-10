Afrique : Un gouvernement nommé pour diriger la transition au Burkina Faso

Le colonel-major Kassoum Coulibaly, est nommé ministre de la Défense et des anciens combattants, un poste-clé dans ce pays miné par des violences djihadistes meurtrières. Deux autres officiers entrent dans ce gouvernement: le colonel Boukare Zoungrana, qui hérite du portefeuille de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité et le colonel Augustin Kaboré à l’Environnement, selon un décret lu à la télévision publique.