France

Un gouvernement «réinventé» sera dévoilé aujourd’hui

Le nouveau Premier ministre français Jean Castex dévoilera lundi la composition de son nouveau gouvernement. Une étape clé pour le président Emmanuel Macron, à deux ans de la fin de son mandat.

Jean Castex, inconnu du grand public, maire d'une petite ville du sud du pays et issu de la droite comme son prédécesseur Edouard Philippe, a été nommé vendredi Premier ministre par M. Macron.

Après trois ans de pouvoir, des réformes controversées comme celles de l'assurance chômage, plusieurs crises (manifestations des gilets jaunes), le président français avait annoncé un besoin, selon ses mots, de «se réinventer», alors qu'il n'est pas très populaire et que le pays se prépare à subir un fort contrecoup économique du fait de la pandémie de coronavirus.

Les spéculations vont bon train. Notant qu'une participation à ce gouvernement n'aurait de «sens» que si elle pouvait mener une politique «plus sociale, plus écologiste, plus démocratique», l'ex-ministre socialiste et ex-candidate à l'élection présidentielle Ségolène Royal a affirmé avoir été contactée samedi. Une affirmation démentie par une source proche du chef de l'Etat.