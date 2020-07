Russie

Un gouverneur régional rattrapé par son passé de «mafieux»?

Sergueï Fourgal, élu en 2018 à la tête de la région de Khabarovsk, est accusé d’avoir organisé des meurtres il y a une quinzaine d’année. Il a été interpellé.

Le gouverneur de la région russe de Khabarovsk (Extrême-Orient) a été arrêté jeudi pour meurtres et tentatives de meurtre dans une affaire remontant au début des années 2000, a annoncé le Comité d'enquête russe.

Sergueï Fourgal, élu en 2018 sous l'étiquette du parti nationaliste LDPR, «est l'organisateur de tentatives de meurtres et de meurtres sur un certain nombre d'entrepreneurs», a indiqué le Comité d'enquête dans un communiqué, ajoutant que les faits remontent à 2004-2005.

Le communiqué précise que l'enquête vise «un groupe criminel organisé impliqué dans l'organisation et l'exécution d'un certain nombre de délits particulièrement graves» dans la région de Khabarovsk et celle voisine de l'Amour.