Prison ferme pour un graffeur neuchâtelois multirécidiviste

Un graffeur récidiviste a sévi en plusieurs endroits et à plusieurs dates entre 2016 et 2021, occasionnant pour des dizaines de milliers de francs de dégâts. Fortement alcoolisé, il avait été cueilli par la police une nuit de novembre 2021, après avoir réalisé divers graffitis en ville de Neuchâtel, à la sortie d’un match de football durant lequel un artiste dont il est proche avait réalisé un clip vidéo. Déjà absent d’une première audience le 24 août dernier, le tagueur ne s’est pas présenté, mardi, devant la justice neuchâteloise. Il a malgré tout été jugé en son absence et reconnu coupable de dommages à la propriété.

Le quadragénaire a été condamné à une peine de six mois de prison, sans sursis. «Il compte déjà sept condamnations à son casier. Il a certes exprimé des regrets, mais il ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer des faits qui lui sont reprochés, ce qui atténue ses regrets aux yeux du tribunal. Par le passé, le prévenu avait sans doute également exprimé des regrets lors de ses précédents jugements, mais cela ne l’a pas empêché de recommencer ensuite. Le pronostic n’est dès lors pas favorable à l’octroi du sursis», a justifié le juge Bastien Sandoz, à l’heure de la lecture du jugement.

«Une expulsion serait disproportionnée»

Alors que le Ministère public avait requis un an de prison ferme et une expulsion de cinq ans, le tribunal s’est montré plus clément avec le graffeur. «Les faits reprochés rendent l’expulsion facultative, a développé le président du tribunal Bastien Sandoz. Ils sont graves mais il ne s’agit que d’atteintes au patrimoine. Le prévenu vit en Suisse depuis qu’il est âgé de dix ans et n’a aucune attache en France. Une expulsion serait dès lors disproportionnée.»

En début d’audience, l’avocate du prévenu, Me Irene Mariotta, avait studieusement contesté une partie des faits reprochés, certains montants avancés par les plaignants ou le procureur et, surtout, le degré de gravité de la faute estimé par le Ministère public. Le juge lui a donné raison sur certains points. Elle avait également invoqué un état de responsabilité restreinte en raison de l’état d’alcoolisation avancée de son mandant, la nuit de son arrestation (2,81°%). Le tribunal ne l’a pas suivie: «Il avait ses bombes de peinture avec lui. Lorsqu’un conducteur s’alcoolise en s’accommodant du fait qu’il va peut-être reprendre le volant, on ne retient pas non plus une responsabilité restreinte», a justifié le juge.