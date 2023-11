Un grand dealer écope d’une peine de dix ans de prison

Au nom du père, du fils et de l’amour. Ainsi, pourrait-on résumer une histoire de trafic de drogue, où Julien*, principal acteur, a bénéficié de la complicité d’Alain*, son père. Celui-ci, qui n’avait revu son fils que lorsque le trentenaire avait 24 ans, a essayé de compenser la très longue période sans aucun contact entre eux par un amour inconditionnel. Lorsqu’il a appris, en juillet 2020, que son fils venait d’être incarcéré, le quinquagénaire a essayé de trouver une nouvelle planque à la soixantaine de kilos de coke que Julien avait entreposée chez Alain. Il a ainsi déplacé la drogue aux Ponts-de-Martel (NE).

«Peine proportionnée et juste»

«J’étais prêt à prendre une balle pour lui», a expliqué au Tribunal de Vevey lundi dernier le quinquagénaire. Le prévenu avait expliqué à la Cour qu’avant ce faux pas, il avait «toujours filé droit» et que son attitude n’avait aucune motivation pécuniaire mais seulement en lien avec ce qu’il éprouvait pour son fils. Ses déclarations ont convaincu la Cour criminelle. Comme l’avait requis le procureur Pascal Gilliéron, il a été condamné à deux ans de prison avec un sursis de trois ans, mercredi. «Les faits retenus concernant notre client correspondent à ses aveux. La peine prononcée est proportionnée et juste», a salué Me Daniel Brodt, l’avocat d’Alain.