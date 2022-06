NHL: Un grand espoir américain honoré

Hockey sur glace : Un grand espoir américain honoré par la NHL

Meilleur défenseur du Mondial M18, Lane Hutson a reçu le Prix d'excellence E.J. McGuire en Amérique du Nord.

La NHL a annoncé lundi, que le jeune joueur américain Lane Hutson (18 ans) s’était vu attribuer le Prix d'excellence E.J. McGuire, décerné par le Bureau central de dépistage de la Ligue au candidat qui incarne le plus l'excellence à travers sa force de caractère, son niveau de compétitivité et ses aptitudes athlétiques.

Espoir du repêchage 2022, Lane Hutson avait été nommé meilleur défenseur du Mondial M18 2022, où les Etats-Unis s’étaient inclinés en finale, face à la Suède (4-6). «Il pratique de manière constante un jeu dynamique et proactif qui lui permet d'exceller grâce à ses aptitudes, a analysé le directeur du Bureau central de dépistage de la NHL, Dan Marr. Chaque fois que l'on parle de Lane, le sujet de son petit gabarit (173 cm) revient sur la table. Mais l’une de ses forces est qu'il sait comment utiliser sa taille à son avantage pour prouver qu'il n'est pas limité. Cette qualité, la manière dont il s'entraîne ainsi que son style de jeu compétitif et passionné, lui ont permis d'obtenir le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires.»