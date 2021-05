Baseball : Un grand espoir laisse son pays en plan

César Prieto, l’un des plus grands espoirs du baseball cubain, a abandonné sa délégation à son arrivée aux Etats-Unis. Une fuite qui s’inscrit dans un phénomène bien connu.

«Dégoût chez ses coéquipiers»

Dans la note publiée par le JIT, la fédération critique la décision prise par Prieto, l’estimant «contraire à l’engagement pris vis-à-vis du peuple et de l’équipe» et «générant du dégoût chez ses coéquipiers et les membres de la délégation».