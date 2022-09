Un incendie dans une usine chimique près de Milan fait 3 blessés

Italie : Un grand incendie dans une usine chimique près de Milan fait 3 blessés

Mercredi matin, l’usine d’élimination de déchets toxiques Nitrolchimica, à San Giuliano, s’est embrasée. Trois employés ont été blessés, dont un, brûlé aux 2e et 3e degrés, est entre la vie et la mort.

via REUTERS

Le feu a ravagé la totalité du site de l’usine Nitrolchimica, à San Giuliano, chargée de la récupération de solvants et de l’élimination de déchets dangereux. Toutes les entreprises de la région ont été évacuées et, sur sa page Facebook, la municipalité de San Giuliano a demandé aux habitants de garder leurs fenêtres fermées et de ne pas sortir dans la rue pour éviter d’être intoxiqués par la fumée.