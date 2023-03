Etats-Unis: Un grand jury a voté pour inculper au pénal Donald Trump

L’ancien locataire de la Maison-Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l’État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130’000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, rapporte notamment le «New York Times» et CNN.