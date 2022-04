La pensée ravivera sans doute certains souvenirs aux supporters vaudois. Samedi après-midi, quasi simultanément, Thomas Castella, Kevin Martin et Dany Da Silva (victorieux 6-0 en 1er ligue avec Bulle) ont disputé un match de foot en tant que titulaires.

La «journée des revanchards», qui défendaient tous trois la cage du LS entre 2015 et 2017, a même longtemps rimé avec blanchissage général, jusqu’au penalty concédé par le premier face à Young Boys.

Le second nommé s’est retrouvé presque seul contre tous au cœur de la drôle de victoire d’Yverdon Sport. Le derby face à Stade Lausanne était parti sur les mêmes bases que les deux derniers: un 0-0 des familles sans grands frissons, avec une question en fond. Comment deux équipes qui n’ont plus rien à espérer de ce championnat peuvent à ce point jouer sur les talons?

Le prochain exercice devrait se dérouler sur de toutes autres bases entre les deux voisins, dont l’ambition pour l’une des trois places potentielles qui mèneront à la Super League pourrait valoir quelques étincelles. En attendant, il ne s’est à peu près rien passé à la Pontaise samedi pendant près d’une heure. Jusqu’au coup de tête victorieux de Steve Beleck (60e, 0-1) et, donc, au show Kevin Martin.

Réflexes sidérants, parades de classe et, cerise sur le gâteau, ce penalty arrêté devant Zachary Hadji à la 84e. Si Saint-Gall doit affronter ce gardien-là en demi-finale de la Coupe de Suisse dans dix jours, il peut commencer à se faire du souci. Il n’en fallait pas plus pour faire le bonheur d’Yverdon Sport. Simple et efficace.