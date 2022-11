Paris: Un grand musée-école Giacometti verra le jour en 2026

France : Un grand musée-école Giacometti verra le jour à Paris

Un centre réunissant la plus grande collection au monde des œuvres d’Alberto Giacometti (1901-1966) va s’installer en 2026 sous l’esplanade des Invalides à Paris, a annoncé lundi la fondation Giacometti. Situé dans l’ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l’esplanade, ce nouveau lieu de 6000 m² sera doté «d’un musée présentant en permanence et par roulement une grande partie des quelque 10’000 œuvres de Giacometti rassemblées par la fondation dont la plupart ne sont actuellement pas accessibles au public», a indiqué Catherine Grenier, directrice de la fondation.

Il abritera aussi «des expositions d’art moderne et contemporain en lien avec l’esprit de Giacometti» et une «école de création non professionnalisante s’adressant à tous, enfants et adultes, expérimentés ou novices», a-t-elle ajouté. L’institut Giacometti, situé dans le XIVe arrondissement de la capitale, restera en place mais «ses activités seront repensées», selon Catherine Grenier. Il abrite actuellement l’atelier de Giacometti, d’une vingtaine de mètres carrés, qui sera transféré dans le futur musée.