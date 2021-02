Les Genevois Noah Rod et Joel Vermin se sont bien amusés.

Genève impressionnant à Lugano

Les Aigles se sont largement imposés au Tessin grâce à un départ supersonique. Genève menait en effet 0-4 après sept minutes de jeu seulement. Après ce début de match exemplaire, les hommes de Pat Emond ont en suite parfaitement géré les 53 dernières minutes. Après le retour à 1-4, Tyler Moy a inscrit le cinquième but pour définitivement assurer le large succès grenat.

Lausanne n’y était pas

Face à un Langnau qui restait sur neuf défaites consécutives, Lausanne n’est pas entré dans son match. Battus dans la majorité des duels, les Lions ont réalisé un tout petit premier tiers, marqué par 6 tirs cadrés seulement et l’ouverture du score adverse, signée Pascal Berger (8e 0-1).

Ils sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période. Mais ils ont manqué d’inspiration, de justesse et de tranchant pour déjouer la solide organisation emmentaloise, power play compris. Le LHC n’a pas été plus efficace au troisième tiers et, au final, il n’a pas été capable de surfer sur sa victoire de mardi à Bienne.