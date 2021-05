Coronavirus : Un grand pas en direction du certificat sanitaire européen

Ce jeudi, les députés européens et les Etats membres de l’UE ont trouvé un accord sur le certificat sanitaire européen, destiné à faciliter les voyages cet été, malgré la pandémie.

Les eurodéputés et les Etats membres ont trouvé, jeudi, un accord sur le certificat sanitaire européen, destiné ouvrant la voie à sa mise en œuvre, a priori le 1er juillet prochain.

«Fumée blanche: nous avons un accord sur la proposition de la Commission de certificat numérique européen Covid», a tweeté le commissaire européen Didier Reynders. «Nous avons abouti sur ce nouvel instrument en un temps record pour sauvegarder la libre circulation pour tous les citoyens», s’est-il félicité. Les représentants du Parlement européen et des Vingt-Sept sont parvenus à un compromis au terme d’une quatrième séance de négociations.

Tests pas gratuits

Le compromis trouvé mentionne la nécessité de tests «abordables et accessibles», et l’engagement de la Commission européenne à mobiliser 100 millions d’euros pour acheter des tests, en recourant à un financement européen, «l’instrument d’aide d’urgence», et au besoin 100 millions supplémentaires.