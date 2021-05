Chine : Un gratte-ciel tremble et sème la panique

À Shenzhen, dans le sud de la Chine, un immeuble d’une septantaine d’étages s’est mis, mardi, à trembler pour une raison inconnue. L’incident a provoqué une grande panique.

Le SEG Plaza, dont la construction a été achevée en 2000, est l’un des immeubles les plus emblématiques de Shenzhen (sud), immense métropole limitrophe de Hong Kong.

Plus de 70 étages

L’immeuble, qui domine du haut de ses 291 m le quartier d’affaires de la ville, abrite notamment sur plusieurs étages (sur pl u s de 70 ) un immense marché de composants et de produits électroniques.

Le bureau de gestion des situations d’urgence de Shenzhen a indiqué, sur le réseau social Weibo, «vérifier les causes du tremblement» du gratte-ciel, tout en précisant «qu’aucun séisme n’a frappé la ville aujourd’hui».

Des centaines de piétons ont pris la fuite

La tour est implantée dans un quartier du centre de Shenzhen, connu notamment pour sa gigantesque artère piétonne , bordée de boutiques et de centres commerciaux.

Pas au-dessus de 500 mètres

Cinq des plus hauts gratte-ciel du monde sont situés en Chine, dont la Tour Shanghai, qui possède 128 étages et culmine à 632 mètres de haut. Mais depuis l’an dernier, la Chine interdit la construction de bâtiments de plus de 500 mètres de haut, une restriction qui était auparavant déjà en vigueur dans certaines villes comme Pékin.