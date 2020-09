«Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé. La police a fermé la route et, un moment plus tard, un hélicoptère est arrivé», décrit une automobiliste. Pour l’heure, la police ne peut que confirmer qu’un grave accident s’est produit, mardi vers midi, sur la route de Féchy, à Aubonne (VD). «Il s’agit d’un motocycliste, a priori seul en cause. Il a été gravement blessé, mais nous n’avons pas d’information sur son pronostic vital», commente un porte-parole. Vers 14h, la route était toujours fermée à la circulation, dans les deux sens, pour les besoins de l’enquête.