Triple accident entre Lausanne et Genève

Pagaille sur l’A1: un mort et des vaches sur l’autoroute

Le trafic a été fortement perturbé lundi en raison de trois collisions successives sur la Côte.

Cela a été un lundi noir sur l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne. Le trafic a été passablement chahuté dans les deux sens de la circulation après des collisions en série. Les retards, en milieu de journée, pouvaient facilement atteindre une heure de chaque côté, preuve que le trafic automobile a bien repris depuis la fin du semi-confinement. «Il s’agit en fait de trois accidents distincts, l’un à la suite de l’autre», a précisé un porte-parole de la police cantonale vaudoise. Un Portugais de 36 ans y a trouvé la mort. Le choc fatal s’est produit à 7h50, dans le sens Lausanne-Genève. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, un Suisse de 54 ans a heurté le malheureux, qui se trouvait en dehors de sa voiture de livraison, immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence après une crevaison.

Une heure et demie plus tard, une autre collision par l’arrière s’est produite dans le même secteur, alors passablement perturbé. Un des deux véhicules a été projeté sur les voies de circulation opposées, heureusement sans toucher d’autres voitures. Ce choc a grièvement blessé un conducteur français de 39 ans. Il a été héliporté au CHUV entre la vie et la mort. Une enquête a été ouverte pour chacun de ces deux accidents.