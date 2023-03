Un gros astéroïde va frôler sans danger la Terre ce samedi

L’astéroïde baptisé 2023 DZ2 va passer, samedi à 20 h 49 (heure suisse), à environ 175’000 kilomètres de la Terre. Soit beaucoup plus loin que sur l’image ci-dessus.

Un gros astéroïde passera samedi entre la Terre et la Lune, un événement sans danger mais qui ne se produit qu’une fois par décennie et va servir d’exercice d’entraînement de défense planétaire, a-t-on appris vendredi auprès de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Selon les estimations, l’astéroïde baptisé 2023 DZ2 mesure entre 40 et 70 mètres de diamètre, une taille suffisante pour anéantir une grande ville s’il venait à heurter notre planète. Samedi à 20 h 49 (heure suisse), il passera «très près» de la Terre, à moins d’un tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter, selon Richard Moissl, chef du bureau de défense planétaire de l’ESA.

À une vitesse de 28’000 km/h

Le réseau international d’alerte aux astéroïdes a donc décidé de tirer parti d’un tel rapprochement, et 2023 DZ2 sera analysé à l’aide d’une série d’instruments tels que des spectromètres et des radars. L’objectif est de découvrir tout ce qu’il est possible d’apprendre sur un astéroïde en seulement une semaine, indique le scientifique. Cela servira d’entraînement à la manière dont le réseau «réagira à une telle menace» à l’avenir, ajoute-t-il.