Cybercriminalité: Un gros bonnet ukrainien arrêté à Genève

Recherché par le FBI, le leader d’un gang de hackers ukrainiens a été arrêté à Genève le 23 octobre dernier. Son extradition vers les États-Unis a été autorisée mardi, a indiqué l’Office fédéral de la justice au site watson.ch , précisant que l’homme est soupçonné par les autorités américaines d’extorsion, de fraude bancaire et d’usurpation d’identité.

L’Ukrainien peut toutefois encore contester son extradition devant le Tribunal pénal fédéral. Le groupe criminel qu’il dirige, connu sous le nom de Jabberzeus Crew, aurait dérobé au moins 70 millions de dollars à des entreprises américaines et européennes, en piratant leurs accès bancaires et en versant ensuite des salaires à des employés fictifs. Si deux autres membres de cette organisation ont pu être arrêtés en 2014 et extradés vers les États-Unis, un autre est toujours lui aussi activement recherché par le FBI, qui offre une récompense de 5 millions de dollars pour des informations permettant de l’arrêter.