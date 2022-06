Nabilla : Un gros «choc émotionnel» juste avant son accouchement

La starlette a confié qu'elle et son mari s'étaient fait escroquer à Paris quelques jours avant qu'elle donne naissance à son deuxième enfant.

«Dernière photo avec mon ventre rond»: Nabilla a posté un cliché sur son compte Instagram, signifiant que l'arrivée de son deuxième enfant était imminente. Un accouchement qui aurait pu se dérouler plus tôt eu égard au gros stress que la starlette a subi il y a quelques jours. Elle a indiqué en story avoir été victime d'une arnaque à Paris: elle et son mari avaient loué un appartement à une agence pour loger toute leur petite famille.

«L'agence avait l'air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil», explique-t-elle. Sauf que quand elle a demandé si elle pouvait faire livrer des colis pour le bébé à l'adresse de l'appartement, silence radio. «La personne n'a plus jamais répondu». Et de confier que «c'est pour ça que ces derniers temps je n'étais pas très bien, parce que j'ai eu un choc émotionnel, le fait de me dire que j'aurais peut-être pu arriver avec mon mari, mon petit garçon de 2 ans, valises, ma maman, ma grand-mère et toute ma famille, sans logement». Le tout à 8 mois de grossesse.