L'escroc avait obtenu un prêt Covid de 450’000 francs

Genève : Un gros mensonge lui avait valu un prêt Covid de 450’000 fr.

Désireux de décrocher un gros prêt Covid, un entrepreneur genevois avait déclaré un très gros chiffre d’affaires. En 2020, ce gérant d’un salon de coiffure avait fait état d’un chiffre d’affaires de 4,7 millions de francs, un chiffre cent fois supérieur à la réalité. Ce mensonge lui avait permis d’obtenir une aide de 450’000 francs, vite dépensée pour rembourser des dettes privées, payer des loyers et des primes d’assurance, mais aussi acheter un garage. Vendredi, le Tribunal correctionnel a condamné à deux ans de prison avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres cet Italo-macédonien également actif dans la construction et la restauration. Ainsi que le rapporte «Watson», l’homme devra aussi rembourser l’argent volé.