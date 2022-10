Justice: Roi des stups vivant à Zurich renvoyé chez lui

Justice : Un gros narcotrafiquant vivant à Zurich pourra être extradé

Qui aurait pu se douter que cet homme vivant dans un appartement luxueux de Zurich avec sa femme et son fils était activement recherché par la justice? Difficile, pour ses voisins, d’imaginer qu’il était l’un des rois du commerce de la drogue en Europe. Dans le milieu, il était connu sous le surnom de «coupeur de doigts», car il aurait sectionné le doigt d’un homme avec un sécateur lors d’une dispute. Mais à Zurich, c’était seulement M. Falcon.

Tranquille en Suisse

Selon les journaux alémaniques, cet homme de 36 ans a probablement bénéficié des années durant de l’aide de nombreuses personnes qui ont réussi à lui fournir diverses identités fictives et qui l’ont épaulé pour mener à bien ses affaires louches. L’homme, qui est détenu sous haute sécurité en Suisse par crainte d’une évasion ou de collusions avec des témoins, a fait appel contre son extradition sur la base d’un rapport du Comité européen pour la prévention des traitements inhumains. Il arguait que «les prisons belges sont excessivement surpeuplées et que la détention dans ces conditions viole les droits de l’homme». Un argument qui n’a pas convaincu les juges du Tribunal fédéral. Un appel est encore possible.