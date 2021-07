France : Des tonnes de légumes espagnols auraient été «francisées»

Un commerçant est soupçonné d’avoir reconditionné ses produits pour faire croire à la grande distribution que leur provenance était hexagonale.

«En matière de fruits et légumes, la fraude dite de la francisation consiste pour une entreprise à acheter des produits à l’étranger, souvent à bas prix, et à les revendre en prétendant qu’ils sont issus de la production française», a expliqué la préfecture dans un communiqué.

«Dans cette affaire, le grossiste en fruits et légumes est suspecté d’avoir acheté en 2020 et 2021 plusieurs centaines de tonnes de légumes (courgettes, poivrons, courges, asperges...) et d’avoir maquillé leur origine. Les étiquettes des légumes indiquant Espagne auraient été retirées des colis et des emballages et remplacées par des étiquettes indiquant une origine France», a-t-elle ajouté.