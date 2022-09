Australie : Un groupe aborigène gagne un procès contre un géant du pétrole

Consultation pas satisfaisante

En juin, cet aîné d’un groupe aborigène présent sur les îles Tiwi dépose plainte contre Santos, arguant que la compagnie n’avait pas consulté de manière satisfaisante le clan Munupi avant de présenter son projet de forage au régulateur national qui décide ou non d’accorder les autorisations de prospection gazière et pétrolière.

Autorisation révoquée

La Cour fédérale australienne a donné raison à Dennis Tipakalippa, révoquant l’autorisation accordée à Santos et lui ordonnant de quitter Barossa avant le 6 octobre. «Nous voulons que Santos et toutes les compagnies minières se souviennent (du fait) que nous sommes puissants, que nous nous battrons pour notre terre et le pays de la mer, pour nos générations futures, peu importe la difficulté et la durée. Nous nous battrons du début à la fin», a asséné Dennis Tipakalippa.