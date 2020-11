Ethiopie : Un groupe armé a massacré des civils de l’ethnie amhara

Un survivant de la tuerie témoigne avoir vu au moins 50 cadavres après qu’une bande criminelle eut rassemblé les citoyens pour les fusiller, pillé le bétail et brûlé des maisons dans l’ouest du pays.

L’ONG Amnesty International (AI), se basant sur des témoignages de survivants, fait de son côté état de 54 morts – hommes, femmes et enfants -, tous membres de l’ethnie amarha, la plus importante du pays après l’ethnie oromo.

Les autorités régionales d’Oromia avaient accusé plus tôt l’Armée de libération oromo (OLA), d’avoir mené cette attaque, dans la zone de Wollega.

Ces violences interviennent dans un contexte de violences ethniques croissantes qui mettent sous pression le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat en 2019 du prix Nobel de la paix et originaire de cette même région de l’Oromia.

Un survivant, joint lundi par l’AFP au téléphone, a indiqué avoir vu plus de 50 cadavres. Il a expliqué que les assaillants avaient attaqué peu après le retrait, soudain et inexpliqué, des soldats stationnant dans la zone.

Enquête indépendante

«Après nous avoir rassemblés, ils ont ouvert le feu sur nous, avant de piller le bétail et brûler des maisons», a raconté ce témoin sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité. «J’ai compté plus de 50 corps et je sais que d’autres (personnes) ont été touchées par des balles».