Saint-Éloi-de-Fourques, petit village de l'Eure (France) qui compte un peu plus de 500 âmes, fait parler de lui depuis quelques jours. La raison? Un groupe d'élèves de 6 à 7 ans fait vivre un enfer dans sa classe de CP-CE1 qui compte 22 enfants, au sein de l'école primaire de la commune. Les faits, rapportés par plusieurs médias français, ont débuté à la rentrée de septembre 2020 et la situation n'a cessé de se dégrader depuis lors .

Il est question de violences physiques et verbales sur leurs petits camarades, mais aussi sur les enseignants et le personnel de la cantine. Dans le réfectoire, les chaises et objets volent, un élève ayant même été menaçant avec un couteau, selon une représentante des parents d'élèves interrogée par le quotidien local Paris-Normandie. De quoi traumatiser les autres enfants et les encadrants, dans un cycle scolaire de CP-CE1 important en matière d'enseignement et déjà perturbé par le contexte sanitaire.