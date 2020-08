Football

Un groupe de hardcore devient sponsor maillot d’un club amateur

Le logo groupe Enter Shikari trône sur les maillots du Saint Albans City FC, qui évolue en 6e division britannique.

La musique et le football sont deux mondes très liés. Encore plus en Angleterre, où le rock et le ballon rond s’approchent du statut de religion pour certains. Mais ils ne sont pas concurrents, au contraire. Souvent, malgré le succès, les musiciens célèbres ont continué d’aller au stade. Plusieurs histoires d’amour entre groupes et clubs sont bien connues des sportifs mélomanes: Les Beatles et Liverpool, Oasis et Manchester City, Iron Maiden et West Ham – qui avaient même proposé ensemble un maillot collector.