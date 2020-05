Actualisé 04.05.2020 à 14:45

Genève

Un groupe d’experts high-techs rejoint la police

A l’aide d’outils de pointe, une nouvelle équipe aide les enquêteurs à résoudre des cas d’accidents graves.

de Lucie Fehlbaum

Les outils du Groupe audio-visuel sont à la pointe de la technologie. Police GE

Bienvenue chez les experts. Mais bien loin des palmiers et des casinos des séries américaines, c’est à Genève qu’une équipe de pointe s’est formée courant 2019. Son but : analyser des traces et modéliser un accident, notamment la trajectoire des voitures. Le groupe audio-visuel accident (GAVA) intervient seulement si un automobiliste est blessé. « Il a été formé l’an passé à la suite d’un sinistre qui a nécessité une longue enquête, révèle Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police. Il effectue ses relevés sur tous les accidents graves et fournit aux enquêteurs des plans et des scènes 3D. » Un budget mis à disposition dans le cadre de la loi sur la modernisation de la police a permis d’investir dans des outils high-techs, comme un scanner 3D (lire encadré).

Trois responsables encadrent le groupe, mais une équipe, rattachée à la Brigade routière et formée aux techniques ad hoc, renforce le GAVA. « Les moyens évoluent encore mais ils possèdent pour le moment des scanners laser 3D, du matériel photo, un tachéomètre et des outils pour la réalité virtuelle », détaille Jean-Philippe Brandt. Les experts investiguent les traces physiques et numériques et rendent un rapport aux enquêteurs. Les investigations démarrées en 2019 n’ont pas encore abouti, mais ce nouvel atout a déjà permis d’apporter des réponses. Par ailleurs, le groupe met ses compétences à destination de toute la police, y compris sur des scènes de crime et des incendies.

D’autres cantons suisses ont monté des équipes similaires. « Ils se rencontrent une fois par an pour échanger sur les techniques et le matériel. Le nôtre a d’ailleurs été recommandé par les autres sections cantonales », indique le porte-parole. Des formations continues, en Suisse ou à l’étranger, dispensées par des experts, et la poursuite des enquêtes sont au menu pour 2020.