Gazoducs Nord Stream: Un «groupe pro-ukrainien» à l'origine du sabotage?

Guerre en Ukraine : Kiev dément être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream

Les autorités ukrainiennes ont contesté toute implication dans le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Une réponse au New York Times qui a imputé ce sabotage à un «groupe pro-ukrainien» dans un article paru mardi.

Kiev a démenti mercredi toute implication dans le sabotage l’an dernier des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique que le New York Times impute à un «groupe pro-ukrainien», sur la base d’informations obtenues par le renseignement américain.

D’importantes quantités de méthane libérées

Traces d’explosifs dans le bateau

Une équipe de six personnes, composée de cinq hommes et une femme, dont des plongeurs, a embarqué à bord pour transporter et disposer les explosifs sur le site, croient savoir ces médias. Ils tirent ces informations d’entretiens «avec des sources dans plusieurs pays». Des enquêtes judiciaires sur la destruction des gazoducs sont menées par l’Allemagne, le Danemark, la Suède. Toutefois, «la nationalité des auteurs n’est pas claire», ajoute die Zeit, précisant que de faux passeports ont été utilisés pour louer le bateau.

Le New York Times ajoute que les informations consultées par le renseignement américain ne permettent «aucune conclusion ferme» et «laissent ouverte la possibilité que l’opération ait été lancée en secret par une force tierce ayant des liens au sein du gouvernement ukrainien ou ses services de sécurité». Un porte-parole du gouvernement allemand a indiqué à l’AFP que ce dernier avait «pris note» de l’article du New York Times et renvoyé à l’enquête judiciaire en cours.