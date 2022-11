Récompense : Un gruyère bernois élu meilleur fromage du monde

Les «World Cheese Award» se sont tenus le 2 novembre au Pays de Galles et le jury a élu un gruyère AOP fabriqué par une fromagerie de Vorderfultigen (BE) meilleur fromage du monde 2022. Il a été élu parmi 4443 fromages de 42 pays différents.

Les juges – des fromagers, des commerçants, des blogueurs alimentaires et d’autres experts – ont été convaincus par ce «fromage vraiment raffiné, fabriqué de manière artisanale, qui fond dans la bouche et présente des notes d’herbes, de fruits et de cuir» et ont ajouté qu’il avait «beaucoup de goût et de bouquet».