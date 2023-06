Football: Un Gündogan de génie offre la FA Cup au City de Manuel Akanji

Le 1er but dès la 12e seconde de jeu.

Grâce à un doublé d’Ilkay Gündogan, Manchester City a battu United (2-1), samedi à Wembley, s’offrant la FA Cup et s’ouvrant la voie d’un triplé historique. Après 13 secondes de jeu à peine, le capitaine Gündogan avait déjà mis les siens sur orbite. D’une magnifique demi-volée du droit à l’entrée de la surface (1-0, 1e), en pleine lucarne gauche de David de Gea qui avait à peine bougé, «Gundo» avait repris le record du but le plus rapide en finale de Coupe d’Angleterre au Français Louis Saha qui avait marqué après 25 secondes en 2009.