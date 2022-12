Un guépard empaillé saisi à la frontière

La CITES

«La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) régit le commerce des espèces animales et végétales menacées d’extinction ainsi que des produits fabriqués à partir de ces espèces animales et végétales», explique l’OFDF.