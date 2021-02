JO de Tokyo : Un guide pour les sportifs plein de restrictions

Port du masque obligatoire, pas de poignées de main et surtout pas d’embrassades: c’est ce qui attend les participants aux Jeux olympiques de Tokyo reportés à l’été prochain (23 juillet-8 août) pour cause de coronavirus, selon un guide à destination des sportifs publié mardi par les organisateurs.

«Si vous avez déjà participé aux Jeux, nous savons que cette expérience sera différente à plusieurs égards», explique le document de 33 pages, qui invite les sportifs et sportives à «limiter autant que possible les contacts avec les autres personnes».

Les participants devront porter un masque «à tout moment, sauf lorsque vous vous entraînez, participez à une compétition, mangez ou dormez, ou si vous êtes à l’extérieur et pouvez vous tenir à deux mètres des autres», précise le guide. Le document avertit les sportifs soumis à ces règles sanitaires très strictes qu’ils pourraient être exclus des compétitions s’ils ne les respectent pas. «Des manquements répétés ou graves à ces règles peuvent entraîner le retrait de votre accréditation», préviennent les organisateurs.

150’000 préservatifs

Les sportifs seront testés au moins tous les quatre jours et s’ils sont positifs, ils ne pourront pas participer aux compétitions. Leur séjour au Japon sera limité «pour réduire le risque d’infection» et ceux qui séjournent au Village olympique devront «éviter des formes de contact physique inutiles». Des organisateurs ont déclaré à l’AFP mardi qu’ils prévoient toujours de distribuer environ 150’000 préservatifs gratuits aux athlètes.

Les athlètes seront par ailleurs autorisés à participer à des stages d’entraînement au Japon avant le début des Jeux, mais tous leurs déplacements devront être rigoureusement enregistrés et l’utilisation des transports en commun sera soumise à autorisation. Ils «ne doivent pas se rendre dans les gymnases, les zones touristiques, les magasins, les restaurants ou les bars» et ne peuvent aller que «sur les sites officiels des Jeux et dans un nombre limité d’autres lieux».