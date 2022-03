Gymnastique : Un gymnaste russe monte sur le podium avec un «Z» sur son torse

Troisième au concours des barres parallèles, Ivan Kuliak a montré son soutien à l’invasion russe de l’Ukraine. Une enquête a été ouverte.

3e derrière un Ukrainien

La lettre «Z» a été vue sur les chars et les véhicules russes en Ukraine et est interprétée comme un symbole de soutien à l’invasion.

En réaction à l’attaque de l’Ukraine par la Russie, les gymnastes, les officiels et les arbitres russes et biélorusses ne pourront plus participer à des compétitions organisées par la FIG à compter de lundi, rappelle la fédération dans son communiqué.