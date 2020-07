Un gynécologue suspecté de multiples dérapages

Représentante des gynécologues à l’association des médecins genevois, Ana Godinho Lourenco note aussi qu’en proportion, de plus en plus de femmes exercent cette spécialité. Elle l’explique en grande partie par l’accession massive des femmes aux études universitaires. «Depuis longtemps déjà, il y a de plus en plus de femmes médecins». Elle estime qu’en Suisse, l’époque ( # MeToo, etc.) ne complique pas tant que cela la tâche de ses confrères masculins. «C’est bien moins important qu’aux Etats-Unis. Mais il est clair que beaucoup de mes collègues sont sensibles à d’éventuels problèmes et ne feront jamais une consultation hors de la présence de leur assistante.» Elle juge également qu’une éventuelle pression sociale ne risque pas d’induire des examens bâclés. «Tous les gestes sont très codés, on ne va pas passer à côté de maladies. Et nous ne sommes pas du tout dans une dynamique où nous ne faisons pas assez, mais plutôt trop.»