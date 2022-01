Obwald : Un gypaète se prend un câble et se blesse grièvement

Le rapace a subi de multiples fractures. Il ne pourra peut-être pas être réintroduit dans la nature.

Le garde-chasse Franz Röthlin a pu rapidement localiser et retrouver le rapace.

Dans un communiqué, la fondation Pro Gypaète explique avoir relevé, lors d’un contrôle de données GPS, des mouvements inhabituels du rapace près de Kerns, dans le canton d’Obwald. Le garde-chasse local a donc été immédiatement averti et le gypaète a rapidement pu être retrouvé grâce à sa balise satellite.

Donna Elvira est actuellement soignée au parc animalier de Goldau (OW), mais il n’est pas sûr qu’elle se remette un jour totalement de ses multiples fractures. Si ces inquiétudes se confirment, elle ne pourra pas être réintroduite dans la nature et sera intégrée au programme international d’élevage.

Cause de mortalité

Les collisions sont une cause fréquente de mortalité pour les gypaètes barbus. La fondation Pro Gypaète rappelle qu’il est donc important que les câbles qui pendent librement soient marqués de manière appropriée et que les lignes qui ne sont plus utilisées soient retirées.