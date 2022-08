France voisine : Un habitant de Ville-la-Grand dans la panade après une fête sauvage

Les gendarmes français ont mis fin à une soirée non autorisée dans le massif des Voirons (F). Une plainte a été déposée contre l’organisateur.

Alertés par des habitants à cause de la musique, les gendarmes sont intervenus au matin. Ils ont interpellé un trentenaire originaire de Lyon en possession de 25 cachets d’ecstasy et de près de deux grammes de champignons hallucinogènes. Quatre infractions pour usage de produits stupéfiants et conduite sous leur emprise ont en outre été relevées. Quant à l’organisateur présumé, il risque une amende salée, relève le quotidien français.